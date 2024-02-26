شاهد الآن Full HD.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 150 Dailymotion عبر تردد قناة ATV

عشاق الدراما التركية ومُحبي الأعمال التاريخية إليكم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 150 عبر النايل سات والمنصات الإلكترونية، فلقد استطاع المسلسل جذب انتباه جميع المشاهدين داخل الوطن العربي بأكمله وبتركيا، وذلك نظرا لأحداثه الشيقة والمثيرة، حيث تدور أحداثه حول المؤسس عثمان فاتح ومؤسس الدولة العثمانية فهو من أشهر القصص الحقيقية التاريخية التي صارت منذ عدة قرون.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 150

يعرض مسلسل المؤسس عثمان الخلقة 150 على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت تركيا، وعند الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية وفي الساعة 9 القاهرة، كما يتم عرض الحلقة بعد بثها حصرياً على التلفزيون التركي على قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية في الساعة 8 مساءً بحسب توقيت تونس والمغرب والجزائر، وعلى صعيد آخر ناقش الإعلان الأول للمسلسل بدء الحرب بطريقة متطورة غير تقليدية، حيث يجتمع القائد عثمان بجميع محاربيه لوضع خطة ذكية والتوجه إلى قلعة كيتا، بينما تناول المشهد الثاني من الإعلان مصير زواج التشيم وأورخان لكي لا تتحد قبيلة الكاي.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تمتلك قناة أي تي في التركية حقوق بث المسلسل التركي قيامة عثمان بكل أجزائه، حيث تقوم بعرض حلقة واحدة بمعدل ساعتين كل يوم أربعاء أسبوعياً، وفيما يلي يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على إحدى ترددات القنوات الناقلة:

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: Hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة ATV التركية على النايل سات