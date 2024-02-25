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” الاسعار بقا نار بس كارفور هيديك خصومات ” … خصومات كارفور السعودية على أواني الطهي حتى 27-2-2024
يقدم الهايبر العديد من الخصومات المغرية على مدار العام، ويتم ذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك 1445ه، لمساعدة الاسر في شراء احتياجاتها كما انه يقدم خصومات على كافة ما تحتاجة العروسة ومن خلال مقالنا سنتعرف على خصومات كارفور السعودية على أواني الطهي حتى 27-2-2024.
خصومات كارفور السعودية حتى 27-2-2024
يتم البحث بشكل مكثف عن العروض كارفور في المملكة العربية السعودية وحيث انه يوجد كم هائل من أواني وأدوات المطبخ بأسعار تناسب الجميع وبجودة عالية وانها سارية حتى 27-2-2024 فيقوم كارفور بعمل تخفيضات وخصومات على العديد من المنتجات، ومنها الأجهزة الإلكترونية، الأدوات المنزلية، التي يكثر الطلب عليها من العرائس وايضًا على الماكولات والمشروبات، ويقدم عروضاً خاصة بالمناسبات الدينية والوطنية.
عروض كارفور السعودية حتى 27-2-2024 على الاواني
يتم تقديم العديد من الخصومات ومن ضمن هذه العروض:
- يقدم عرض على خلاط السموزي والعصائر والذي اصبح يباع بسعر 99 ريال سعودي بدل من سعر 249 ريال سعودي بخصم يصل لاكثر من 50 %.
- عرض على خلاط كهربائي بسعر 109 ريال سعودي وذلك الذي كان يباع بسعر 119 ريال سعودي.
- خصم على خلاط بوعاء كهربائي واصبح سعره 249 ريال سعودي.
- سعر قلاية زيت والذي اصبح سعرها 219 ريال سعودي.
- فرامة صغيرة يحصل على خصم بسعر 189 ريال سعودي.
- قدر الطاقات الكهربائية بسعر 429 ريال سعودي الذي كان يباع بسعر 449 ريال سعودي.
- قلاية هوائية بسعر 199 ريال سعودي بدل من 399 ريال سعودي.
- طاحونة قهوة والتي اصبحت تباع بسعر 129 ريال سعودي.
- عرض على خلاط يدوي بسعر 129 ريال سعودي بدل من سعر 169 ريال سعودي.
- كما انه يتم تقديم جهاز غلاية تيفال بسعر 119 ريال سعودي.