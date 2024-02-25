مهرجان الخصومات..أفضل عروض وخصومات بنده السعودية على المنتجات الطازجة

قد قدم عرض اليوم على كافة المنتجات الطازجة كما انه يتم تقديم عروض على الكثير من السلع الطازجة ويتم استمرار العروض لنهاية الشهر حتى يستفاد الكقثير من كافة ما يتم عرضه وتقدم كافة المنتجات التي يحتاج لها البيت ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض وخصومات بنده السعودية.

عروض بنده على المخبوزات

وفر العروض على الأنواع المختلفة من المخبوزات الموجودة الطازجة ومنها:

كيس خبز البرجر بالسمسم يباع بمبلغ 2.95 ريال سعودي بدلًا من 4.25 ريال سعودي.

ويتم عرض على 2 حبة كرواسون متنوع برونتو بسعر 13.50 ريال سعودي.

يوجد خصم على كيك كوكولاين لو بالمشمش وزن 165 جرام والذي يباع بسعر 13.95 ريال سعودي بدلًا من 20.50 ريال سعودي.

سعر كيس خبز توست أبيض 3.95 ريال سعودي بدلًا من 5.25 ريال سعودي.

تم تقديم خصم على خبر محمص الأمراء والذي يباع بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

علبة بيتي فور الأمراء وزن 425 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

خصومات بنده على اللحوم والفواكه

يقدم بنده عدد من العروض والتي تقدم حتى نهاية الشهر وانه يوجد عدد من تخفيضات أسواق بنده السعودية على كافة أنواع الفواكه واللحوم التي يحتاجها البيت ويبحث عنها عدد كبير من الامهات ومن ضمن هذه الخصومات: