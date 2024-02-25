 ” استغلي فرصة التخفيضات ” خصومات وعروض بنده السعودية اليوم حتى 27 فبراير 2024

تم الاعلان من قبل أسواق هايبر بنده الموجودة في المملكة العربية السعودية، عن تقديمها عدد كبير من العروض المنتجات الغذائية وذلك لمدة ثلاث ايام فقط ويمكن ان يتم الاستفادة منها لشراء احتياجات البيت ومن خلال مقالنا سنتعرف على خصومات وعروض بنده السعودية اليوم حتى 27 فبراير 2024.

خصومات وعروض بنده السعودية اليوم حتى 27 فبراير 2024

تم عرض عن عدد من الخصومات من قبل سلسلة هايبر بنده ويتم ذلك على عدد كبير من المنتجات الغذائية الطازجة ومنها:

قطع لحم بقري أسترالي كيلو واحج بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.

كما انه تم خصم عل ستروجانوف بقري أسترالي 1 كجم، والتي اصبحت بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 64.95 ريال سعودي.

كفتة بقري أسترالي بحجم كيلو بسعر 46.95 ريال سعودي.

تباع علبه سجق بقري أسترالي كيلو واحد بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

خصم على مفروم بقري برازيلي قليل بسعر 33.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

يتم عرض على مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

كما انه يتم تقديم خصم على مفروم بقري أسترالي 1 كجم، بسعر 48.95 ريال سعودي.

قدمت خصم على سمك كنعد كبير والذي اصبح بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 69.95 ريال سعودي.

اما عن فيليه سمك مجمدبسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

شيش طاووق دجاج رضوي اصبح يباع بسعر 12.75 ريال سعودي بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

تم تقديم عرض على فيليه أفخاذ دجاج 450 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي.

عروض بنده الطازج اليوم

كما انه يمكننا الإطلاع على العروض والتخفيضات على المنتجات الغذائية الطازجة، وسيتم انتهاء كافة العروض على المنتجات الغذائية الطازجة في يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 فبراير 2024، أو حتى نفاذ الكمية في كافة الفروع بنده في المملكة العربية السعودية.