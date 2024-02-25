“كشوفات بالاسماء” … رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يهتم الكثير من العراقيين بالتعرف على اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية من الدفعةِ السابعة للرعاية الاجتماعية حيث ان الحكومة تعمل على تقديم دعما ماديا يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية لكل من الأرامل، والمطلقات، والأسر الفقيرة، وكبار السن، ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة .

الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكننا معرفة أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 من خلال التالي:

الدخول لبوابة مظلتي الإلكترونية أو موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم الذهاب إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها.

ثم يتم إدخال البيانات الشخصية ومنها الاسم ورقم الهوية.

الضغط على زر تنزيل أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

مراجعة الملفات وانها من ضمن قائمة المستفيدين.

ما هي اهم شروط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الكثير من المساعدات لبعض من الفئات وهي لبعض من المواطنين المحتاجين ومن ضمن شروط الحصول على دعم الرعاية ومنها: