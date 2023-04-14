استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023، حيث يمكنك بسهولة استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة pdf من موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعدما قامت الوزارة بفحص كافة الطلبات المقدمة من قبل كافة الراغبين في الحصول على الدعم والذين وصل عددهم لأكثر من المطلوب، حيث تم اختيار 300 ألف مواطن فقط بعد التأكد من توافر شروط الاستحقاق بهم.

استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

الالاف عبر محرك البحث “جوجل” يبحثون بكثافة عن استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التاسعة، وكان التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية قد انتهى خلال الفترة الماضية لتبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مباشرة أعمالها في فحص كافة الطلبات المقدمة واختيار المستحقين فقط، ليتم صرف الدعم لهم قبل حلول عيد الفطر ليتمكنوا من شراء مستلزمات الأسرة دون الشعور بأي ضغط، والآن زادت معدلات البحث حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ممن سيستفيدون من الوجبة التاسعة والأخيرة، ويمكنك الاستعلام عن اسماء المقبولين اون لاين من خلال اتباع الخطوات الموضحة في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكنك بسهولة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بالعراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.

اضغط على أيقونة الدخول إلى منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على تحميل كشوف اسماء المشمولين بالوجبة التاسعة.

ادخل البيانات المطلوبة لاستكمال اجراءات الاستعلام.

سيظهر لك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكنك تحميل كشوف المشمولين PDF على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية