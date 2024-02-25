” بالرقم الامتحاني ” الآن نتائج الثالث متوسط الدور الأول لكافة المحافظات عبر وزارة التربية العراقية

أعلنت الوزارة عن ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول لجميع المحافظات فقد انتظر جميع أولياء الأمور والطلاب رفع النتيجة لجميع المحافظات ويمكن تحميل جميع الكشوفات من خلال الرقم الامتحاني ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثالث متوسط الدور الأول لكافة المحافظات.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول لكافة المحافظات

صرحت وزارة التربية العراقية عن انه من المتوقع ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول خلال ساعات بعد رفع النتيجة لجميع المحافظات على الموقع وتعمل الوزارة على تسهيل التعرف على النتائج من خلال أولياء الأمور والطلاب بالرقم الامتحاني للطالب وانه يمكن معرفة نتيجتهم النهائية في الدور الأول لجميع المحافظات العراقية في الفترة الحالية.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وفرت وزارة التربية العراقية خدمة التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الاول لجميع المدارس في عموم دولة العراق ويتم من خلال التالي:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار من الخدمات خدمة الاستعلام عن النتيجة بالضغط عليها.

كتابة جميع البيانات المطلوبة ومنها أسم الطالب ورقم الأمتحاني.

تحديد المحافظة التابع إليها الطالب.

ستظهر لك النتيجة بجميع المواد الدراسية.

كما انه يمكن تحميل جميع كشوفات المحافظة.

أتاحت وزارة التربية العراقية خدمة الاعتراض على تلك النتائج.

كيفية الاعتراض على نتائج الثالث متوسط الدور الاول

يريد الكثير من أولياء الأمور والطلاب العراقيين تقديم اعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لذلك وفرت وزارة التربية العراقية هذه الخدمة ويتم من خلال التالي: