استخراجها رسمياً .. الاستعلام عن نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

سيتم الاعلان عن نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 في عموم المحافظات العراقية، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية لجميع المراحل (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي)، او موقع نتائجنا وانه تعمل لتوفير الوقت والجهد ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 العراق عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس المهني التمهيدي 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

تم الانتهاء من امتحانات السادس المهني التمهيدي في العراق وذلك في يوم الخميس الموافق 15 شباط وكان اخرها امتحان مادة العلوم الصناعية وصيانة الحاسوب وإدار الإنتاج والعمليات، و صرحت وزارة التربية العراقية انه سيتم القيام بعملية التصحيح فور انتهاء الامتحانات، فقد صرحت الوزارة ان الطالب يعتبر مؤهل لدخول الامتحانات الوزارية حالة ان يتم نجاحة في الامتحانات التمهيدية.

كيفية استخراج نتائج السادس المهني التمهيدي 2024

تعد من اكثر النتائج التي يتم البحث عنها وانه سوف تتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية :-

الدخول عبر موقع نتائجنا بشكل الكتروني.

ثم يتم اختيار نتائج السادس المهني 2024.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

يتم الضغط على كلمة تنزيل أمام المحافظة التابع لها.

ثم يتم الضغط على تنزيل النتائج.

فتح ملف النتائج والبحث حسب الاسم.

سوف تظهر النتائج في صورة تقديرات بجميع المواد الدراسية المقررة عليهم لهذا العام، ويتم تنزيلها بشكل الكتروني على موقع نتائجنا وسيتم رفع نتائج التمهيدي للسادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي ويتم في صورة هيئة ملفات pdf وذلك حتى يسهل على جميع الطلاب التعامل معها.