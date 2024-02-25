“الوقت بيجري بسرعة” وزارة التربية والتعليم تكشف حقيقة تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

دائما ما تجذب امتحانات الثانوية العامة انتباه الكثيرين نظرا لأهمية تلك المرحلة التعليمية والتي تعد أهم مرحلة تمر على الطالب وهي ما تحدد الكلية والجامعة التي سوف يستكمل فيها الطالب تعليمه ويحصل على الشهادة الجامعية، ولذلك فالعديد من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون على موعد بدء امتحانات نهاية العام الخاصة بمرحلة الشهادة الثانوية 2024 خاصة وأن الفترة الماضية شهدت انتشار العديد من الأخبار التي تقول بأن وزارة التربية والتعليم قد قررت تقديم موعد الامتحانات لتقام قبل موعدها وهو ما نوضحه لكم خلال المقال حتى يعلم الجميع حقيقة هذا الأمر وفقا لتصريحات الوزارة الرسمية.

حقيقة تقديم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اجتماع اليوم مع اللجنة المسئولة عن وضع امتحانات الثانوية العامة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالامتحانات النهائية للشهادة الثانوية، وذلك من أجل الاستقرار على مواعيد الاختبارات ووضع جدول متوازن وملائم لجميع الطلاب بحيث يتم توفير مدة كافية للطالب من أجل الاستعداد بالشكل الكافي لكافة الامتحانات الخاصة بالمواد الدراسية المختلفة سواء للشعبة العلمية أو الأدبية.

وقامت الوزارة بنفي كل ما أثير عن تقديم موعد الامتحانات حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في الموعد المحدد من قبل، حيث تبدأ امتحانات الطلاب في المواد الغير مضافة إلى المجموع في يوم الاثنين الموافق 10 يونيه 2024، وتبدأ الاختبارات الخاصة بالماد المضافة إلى المجموع في يوم السبت الموافق 22 يونيه 2024، وبذلك تقام الامتحانات بدون أي تقديم حتى الآن.

كما من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم بعقد امتحان مع اتحاد طلاب مصر من أجل مناقشة جدول الامتحانات معهم والاستقرار على الجدول الذي يكون أفضل للطلاب وبعدها سوف يتم الإعلان عنه ونشره في جميع المواقع الرسمية.