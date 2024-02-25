إعلان رسمي … نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2024 عبر البوابة التعليمية

يهتم عدد كبير من الطلاب والطالبات بالتعرف على موعد الإعلان عن النتيجة، فقد صرحت وزارة التربية والتعليمية العمانية عن الاعلان عن النتائج وسيتم اعتماد النتائج في القسم العلمي والأدبي عام 2024 خلال الأيام قليلة بعد الاتهاء من اعدادها ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج دبلوم التعليم العام بسلطنة عمان 2024.

نتائج دبلوم التعليم العام في سلطنة عمان 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن انه يمكن الاستعلام من خلال اتباع التالي:

كما انه لم يتم تحديد موعد للإعلان عن نتائج الدبلوم.

تم بدء اختبارات الفصل الأول في يوم التاسع من شهر يناير وينتهي في يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر.

سيتم الان القيام بعمليات التصحيح والمراجعة مستمرة.

اما عن عملية الإفصاح عن النتيجة تتم خلال ساعات.

يتم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب من خلال البوابة الإلكترونية.

كيفية الاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني

يمكن لكافة طلاب وطالبات دبلوم التعليم العام ان يتم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى البوابة التعليمية لسلطنة عمان.

يقوم الطالب بالضغط على زر خدماتنا.

اختيار الخدمات الطلابية.

يتم بعدها النقرعلى نظام البوابة التعليمية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

عرض النتيجة فورا امامنا ولابد من التاكد من انها تخص الطالب.

لم تحدد وزارة التربية والتعليم العمانية عن موعد إعلان النتائج، وانه يمكننا الاستعلام عن بشكل الكتروني عن نتائج دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول 2024 بشكل رسمي، وسيتم ظهور كافة المعلومات من خلال منصة اكس.