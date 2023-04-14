نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023
نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023
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نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق

مالك سيفمنذ 48 دقيقة
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نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق، على أحر من الجمر وفي أدواء يسوها القلق والتوتر ينتظر الطلاب الكشف عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق التي من المقرر أن تعلن خلال الساعات القادمة بعد أن تنتهي اللجان المركزية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكافة أوراق الاجابات في جميع المحافظات العراقية، وبعد ذلك سيتم رفع نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مدارسهم.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 العراق سيتم الإعلان عنها قريبا عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا، حيث سيتم رفع كشوف بأسماء الطلاب والدرجات التي حصلوا عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة المحافظات “بغداد، الكرخ، الرصافة، النجف، السلمانية،….”، بعد ذلك يتم ارسال كشوف بالنتائج إلى المدارس ليتم تعليقها في الفناء ليتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته، وكانت امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني قد جائت في مستوى الطالب المتوسط، لذا من المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

والآن مع رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 الذي سيتم تفعيله بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، فقط اتبع الخطوات التالية:

  • قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على شبكة الانترنت.
  • قم بالضغط على قسم الخدمات الالكترونية.
  • اختر نتائج الطلاب.
  • ومن ثم اختر نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023.
  • قم بادخال اسم الطالب والرقم الامتحاني له بشكل كامل وصحيح.
  • حدد المحافظة التابع لها الطالب.
  • اضغط على كلمة عرض النتيجة.
  • ستظهر لك درجاتك في كل المواد بشكل تفصيلي.

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مالك سيفمنذ 48 دقيقة
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