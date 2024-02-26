هل تم إلغاء شرط السن 19 – 40 سنة للتقديم في www anem dz منحة البطالة؟ “الوكالة” تُجيب

المواطنون والمواطنات في الجزائر يتساءلون في الوقت الحالي عن تفاصيل www anem dz منحة البطالة، وحقيقة تقديمها للمواطنين إن كان سنهم أعلى من 40 عام، وذلك بعد أن سبق أت وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل أن المنحة يتم تقديمها لمن هم في سن من 19 إلى 40 عام فقط، فدعونا نوضح لكم حقيقة الأمر، وهل سيتم تقديم المنحة لمن هم في سن أعلى من 40 عام أم يتم الغاء منحة البطالة لمن يصل سنهم أعلى من 40 عام، تابعوا معنا.

شروط تقديم www anem dz منحة البطالة

سبق أن وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل الشروط التي يجب أن تتوافر بالمتقدم حتى يحصل على منحة البطالة، حيث منحة يتم تقديمها شهريًا للمواطنين من قَبل الحكومة الجزائرية، وتأتي شروط التقديم في المنحة على النحو التالي:

ينبغي أن يكون عمر المتقدم ما بين 19 إلى 40 عام فقط.

ينبغي أن يكون طلب العمل الخاص بالمتقدم تم تفعيله على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ينبغي ألا يمتلك المتقدم نشاط لحساب تجاري خاص به.

رفع كل الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المنحة.

تقديم المتقدم عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

وهذه بعضًا من شروط التقديم في المنحة والقبول بها، ولن يتم إلغاء شرط السن كما يدعي البعض، وإنما السن أساسي من شروط القبول والذي يجب أن يتراوح ما بين 19 إلى 40 سنة فقط.

متى تنزل منحة البطالة في الجزائر؟

يتم صب منحة البطالة في الحسابات البنكية للمواطنين على مدار ثلاث أيام شهريًا، حيث الرزمانة الجديدة للمنحة بعد رفعها تُصب في المواعيد التالية: