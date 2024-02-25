عاجل طرح كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية إحدى أهم البرامج التنموية التي تقدمها الدولة بهدف الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن العراقي ومنحه حياة أكثر آدمية، لذلك تعتبر تلك المنحة هي بريق الأمل بالنسبة للأسر المحتاجة والفقيرة، وتحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وضعت الجهات المختصة شروط وضوابط يلزم توافرها في المتقدم.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

كشفت الجهات المعنية طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر الإنترنت، فلقد يبذل جميع العاملين بقطاعات الدولة قصارى جهدهم من أجل خدمة وتلبية احتياجات العائلات الفقيرة والأرامل والمطلقات، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى بوابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، أو من خلال الانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية .

الذهاب إلى خانة الخدمات الإلكترونية.

تحديد خيار خدمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تعيين رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تدوين البيانات الشخصية بشكل سليم، والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية الوطنية.

أخيراً النقر على أيقونة الاستعلام، ومن ثم الانتظار لحين عرض الكشف.

يمكنك تحميل الكشف من خلال الضغط على خانة طباعة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت الجهات المختصة باقة من الشروط والمتطلبات من أجل ضمان وصول تلك الإعانة إلى الفئات المستحقة من الشعب العراقي، وجاءت تلك الشروط على الشكل التالي: