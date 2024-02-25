رسميًا “إجازات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني 2024” .. أكثر من 15 إجازة رسمية للطلاب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر المبارك يزداد تساؤل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية عن اجازات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني 2024 وذلك بعد بداية الدراسة للترم الثاني 2024 للعام الدراسي الجاري 2023-2024 يوم 10 من شهر فبراير الجاري ومن المعروف ان تتخلل فترات الدراسة اجازات للطلاب وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية .

إجازات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني 2024

توجد عدة اجازات رسمية للطلاب في المدارس والجامعات وهذه الاجازات سنعرضها لكم فيما يلي :

-اجازة عيد تحرير طابا يوم 19 من شهر مارس المقبل 2024 .

-اجازة عيد الفطر المبارك وذلك يوم 10 من شهر ابريل لعام 2024 وستسمر لمدة خمس ايام وبعدها سوف يتم استكمال الدراسة .

-اجازة عيد تحرير سيناء المجيدة يوم 25 من شهر ابريل المقبل 2024 .

-اجازة عيد العمال والتي ستكون يوم 1 من شهر مايو المقبل 2024 .

-اجازة شم النسيم والتي ستكون يوم 6 من شهر مايو 2024 .

-اجازة وقفة عيد الاضحى المبارك والتي ستكون يوم 15 من شهر يونيو المقبل 2024 والتي ستستمر لمدة خمس ايام .

-اجازة عيد الجلاء والتي ستكون يوم 18 من شهر يونيو 2024 .

وسوف تنتهي الدراسة للترم الثاني يوم 6 من شهر يونيو 2024 وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية وصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية يوم 25 من شهر مايو المقبل 2024 والدبلوم الفني تبدأ امتحاناته يوم 1 من شهر يونيو وامتحانات الشهادة الثانوية يوم 15 من شهر يونيو .