رسميًا “موعد امتحانات نهاية العام 2024” لهذه الصفوف .. وحقيقة تأجيلها في شهر رمضان

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في جمهورية مصر العربية سواء النقل للمرحلة الابتدائية او النقل للمرحلة الاعدادية وطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية عن موعد امتحانات نهاية العام للعام الدراسي 2023-2024 ومع دخول شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر المبارك يترقب العديد من الطلاب والطالبات موعد الامتحانات وفيما يلي سنوضح لكم كل المعلومات التي تحتاجونها ونجيب على كل التساؤلات فتابعوا معنا .

موعد امتحانات نهاية العام 2024

من المعروف ان الدراسة للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بدأت يوم 10 من فبراير الجاري وسوف تستمر الدراسة للترم الثاني لمدة ثلاثة اشهر وبعدا ستبدأ امتحانات نهاية العام 2024 .

وسوف يخضع الطلاب والطالبات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي الى امتحانات شهرية لكل مواد الدراسة فالمرحلة الابتدائية سوف تختبر في اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات واللغة الانجليزية ، والمرحلة الاعدادية الصف الاول والثاني الاعدادي يتم اختبارهم ايضا في المواد الدراسية امتحانات شهرية وكذلك الصف الاول والثاني الثانوي ويتم في نهاية العام اضافة درجات اعمال السنة مع درجات امتحان نهاية العام ، وسوف ينتهي العام الدراسي الجاري 2023-2024 يوم الخميس الموافق 6 من شهر يونيو القادم 2024 وتبدأ الامتحانات لمراحل النقل يوم 25 من شهر مايو 2024 وسوف تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 من شهر يونيو المقبل 2024 وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية يوم 15 من شهر يونيو القادم 2024 وامتحانات الشهادة الاعدادية يوم 25 من شهر مايو المقبل وبعدها سوف تبدأ اجازة نهاية العام .