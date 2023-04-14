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التقط تردد قناة الكأس المفتوحة الجديد 2023 على جميع الأقمار لمتابعة أحدث المباريات بجودة عالية مجانا بدون تقطيع

تردد قناة الكأس المفتوحة

عبدالله عربيمنذ 47 دقيقة
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تردد قناة الكأس المفتوحة القطرية مطلوب بشكل خاص من عشاق كرة القدم العرب، حيث يتمكنون من متابعة أحدث المباريات الرياضية والمعلقين والمحللين الرياضيين المتميزين. تبث القناة على أكثر من قمر صناعي وتوفر محتواها للجميع. وهذا ما ساهم في شهرتها في زمن مّد قصير، حيث بدأت قناة واحدة وتوسعت سريعاً لتكون مجموعة من ثمانية قنوات رياضية. فى هذا المقال الإخبارى نوافيكم بأحدث ترددات قناة الكأس وأهم محتواها للجماهير :

تردد قناة الكأس المفتوحة

اسم قناة الكأس المفتوحة على قائمة القنوات هو: Al Kass TV

وإليكم تردد قناة الكأس المفتوحة على كلاٍ من قمر النايل سات وعرب سات:

القمر:- نايل ساتالقمر:- عرب سات
التردد:- 12245

الاستقطاب:- راسي

الترميز:- 27500

تصحيح الخطأ:- 5/6

التردد:- 11919

الاستقطاب:- أفقي

الترميز:- 27500

تصحيح الخطأ:- 4/3

 

وإليكم أيضاً تردد قنوات الكأس المفتوحة على أربع أقمار:

القمر الصناعي التردد القنوات المفتوحة 
تردد قنوات الكأس نايل سات11919 H1,2,3,4,EX1
تردد قنوات الكأس عرب سات12418 H5,6,7,8,EX2
تردد قنوات الكأس اسيا سات3660 V2
تردد قنوات الكأس سهيل سات11678.07 HEX1

 

أهم المباريات القادمة على القناة 

 

حصلت القناة المتميزة على حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات كأس الأمم الآسيوية، ومباريات كأس الإتحاد الآسيوي.

بالإضافة إلى الدوري القطري، والدوري التونسي، ومباريات كأس أمير قطر، وكذلك مباريات بطولة الكأس العربي الخليجي.

لماذا قناة الكأس المفتوحة ؟

تتميز قناة الكأس بأنها على عكس القنوات الرياضية المشفرة، فإنها تقدم الكثير من مباريات كرة القدم لكأس العالم وكأس الأندية بجودة عالية و بشكل متاح للجميع، مما جعلها محل إقبال من عشاق عالم كرة القدم في الشرق الأوسط، حيث لا تفرض أي رسوم لمشاركة المحتوى.

كما تقدم القناة ذات المحتوى المتنوع؛ الكثير من البرامج التحليلية وتعرض مجموعة من أكبر المعلقين والمدربين واللاعبين المتميزين:

  • برنامج 90 دقيقـــة
  • برنامج الحكـــــم
  • برنامج المجلس
  • برنامج Sport.net
  • برنامج ضيفنا
  • برنامج جـــرايــــد.

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عبدالله عربيمنذ 47 دقيقة
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