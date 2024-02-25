جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 + تبكير موعد صرف شهر مارس بمناسبة رمضان

جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 العديد من المواطنين في مصر يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج “تكافل وكرامة” لعام 2024 باستخدام الرقم القومي، ويأتي ذلك في سياق استعداداتهم لاستلام الدعم الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يتم زيادة هذا الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع التكاليف، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي هذا الدعم للأسر الفقيرة بهدف مساعدتهم على العيش بكرامة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المعيشة.

جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

تمت زيادة مبالغ معاش تكافل وكرامة للمستفيدين في عدة فئات كما يلي:

تمت زيادة معاش المستفيدين الذين يتلقون 500 جنيه إلى 625 جنيهًا.

تم رفع معاش المستفيدين من المسنين الذين كانوا يتقاضون 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه.

زيادة مبلغ معاش تكافل وكرامة لذوي الهمم الذين يحصلون على 450 جنيهًا إلى 562.5 جنيه شهريًا.

تم رفع معاش تكافل وكرامة للأيتام من 350 جنيهًا إلى 437.5 جنيه.

للتحقق من الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى صفحة برنامج تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص.

عبر الرابط المخصص. اختيار خيار الاستعلام المتاح.

إدخال الرقم القومي الخاص بالفرد المكون من 14 رقمًا.

الانتظار لظهور النتيجة التي قد تكون إما قبول أو رفض.

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمواطنين التحقق من إمكانية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحسين معيشتهم وتخفيف العبء المالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.