حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 “التضامن تزف بشرى خير” .. بمناسبة شهر رمضان

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 توجد معلومات غير كافية لتحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بدقةـ لكن عمومًا يتم صرف معاشات الشهر الجديد عادة في الأيام الأخيرة من الشهر الحالي أو في الأيام الأولى من الشهر الجديد، ويمكن للمواطنين الحصول على هذه المعلومات من المصادر الرسمية المعنية بالتأمينات الاجتماعية في بلدهم.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

تم الكشف عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث من المقرر أن يبدأ صرف المعاشات يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، وسيستمر لمدة 6 أيام.

تفصيل جدول صرف المعاشات لشهر مارس 2024 كما يلي:

الشريحة الأولى: يومي 1 و2 مارس 2024 لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية: يومي 3 و4 مارس 2024 لمن يحصل على أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: يومي 5 و6 مارس 2024 لمن يحصل على أكثر من 3000 جنيه.

وتبدأ الزيادة الجديدة للمعاشات، التي تم تقديمها بنسبة 15% لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، من شهر مارس 2024. يتوقع أن تستفيد حوالي 13 مليون مواطن من هذه الزيادة، بتكلفة إجمالية تصل لـ 74 مليار جنيه.

علاوة على ذلك، تشمل الزيادة الجديدة لمعاشات “تكافل وكرامة” نسبة 15% أيضًا، بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الزيادة إلى 55% من قيمة المعاش خلال العام، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

بشأن زيادة المعاشات بناءً على النسب الجديدة، يمكن الإشارة إلى الأرقام التالية:

لمن يتقاضى 1300 جنيه، سيصبح المعاش 1495 جنيه.

لمن يتقاضى 1500 جنيه، سيصبح المعاش 1725 جنيه.

لمن يتقاضى 1600 جنيه، سيصبح المعاش 1840 جنيه.

لمن يتقاضى 2000 جنيه، سيصبح المعاش 2300 جنيه.

لمن يتقاضى 2300 جنيه، سيصبح المعاش 2645 جنيه.

لمن يتقاضى 2600 جنيه، سيصبح المعاش 2990 جنيه.

لمن يتقاضى 2900 جنيه، سيصبح المعاش 3335 جنيه.

لمن يتقاضى 3200 جنيه، سيصبح المعاش 3680 جنيه.

لمن يتقاضى 3500 جنيه، سيصبح المعاش 4025 جنيه.

لمن يتقاضى 3800 جنيه، سيصبح المعاش 4370 جنيه.

لمن يتقاضى 4100 جنيه، سيصبح المعاش 4715 جنيه.

لمن يتقاضى 4400 جنيه، سيصبح المعاش 5060 جنيه.

لمن يتقاضى 4700 جنيه، سيصبح المعاش 5405 جنيه.

وأخيرًا، لمن يتقاضى 10080 جنيه، سيصبح المعاش 11592 جنيه.

تتوفر أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024 في عدة مواقع، بما في ذلك البنوك العاملة في مصر، منافذ شركات فوري، مكاتب البريد، ماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.