هتصرفها في بداية رمضان “موعد ايداع رواتب شهر مارس 2024 بعد زيادة رمضان” .. أبسط ياعم

موعد ايداع رواتب شهر مارس 2024 بعد زيادة رمضان مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف رواتب شهر مارس بالزيادة التي قررها الرئيس السيسي، وذلك لتوفير مستلزمات الشهر الكريم. هذا الارتفاع في البحث أدى إلى تزايد الضغط على البرلمان للإسراع في الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان صرف الرواتب قبل حلول شهر رمضان.

موعد ايداع رواتب شهر مارس 2024 بعد زيادة رمضان

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف رواتب شهر مارس بالزيادة التي قررها الرئيس السيسي، وذلك لتوفير مستلزمات الشهر الكريم، هذا الارتفاع في البحث أدى إلى تعالي الأصوات المطالبة للبرلمان بالإسراع في الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان صرف الرواتب قبل حلول شهر رمضان.

من ناحية أخرى، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة تصل إلى 6000 جنيه، مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه لتستفيد منها نحو 13 مليون مواطن، تشمل الإجراءات تخصيص نحو 41 مليار جنيه للمعاشات خلال الموازنة الجديدة لعام 2024/2025، في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين.

من جانبها، لم تصدر وزارة المالية أي قرار بشأن تبكير رواتب شهر مارس 2024 لتصرف قبل حلول شهر رمضان الكريم، وبناءً على ذلك، فسيتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة في مواعيدها المقررة، وحددت الوزارة 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف وفقًا للمواعيد المحددة.

وفي إطار زيادة الرواتب، تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتشمل الزيادة زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.