باقي كام يوم وهتقبض بكام سلع؟!! تاريخ صرف السلع التموينية شهر مارس 2024

بريد العديد من المواطنين حاملي البطاقة التموينية المستحقين لصرف الدعم التمويني المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية الإطلاع على التاريخ الذي يمكنهم صرف السلع التموينية عن شهر مارس به حيث انه تم الاعلان من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد صرف السلع التموينية عن شهر مارس ويمكنكم معرفة المزيد من خلال متابعة هذا المقال.

تاريخ صرف السلع التموينية شهر مارس 2024

يمكن لجميع المستحقين من دعم التموين صرف الصلاة التموينية عن شهر مارس ابتداء من يوم واحد مارس عام 2024 حيث أنه من المقرر أن يقوموا جميع المستحقين من الدعم التمويني صرف التموين اليوم الأول من كل شهر ويمكن لكل فرد صرف 50 جنيه زجاجه زيت 800 مللي و 1 كيلو من السكر الأبيض لكل فرد مدون على البطاقة حتى اربع افراد وما يزيد عن أربع أفراد فيقوم بصرف سلع بقيمة 25 جنيه فقط.

الاستعلام عن الدعم التمويني لشهر مارس

أتاحت وزارة التموين والتجاره الداخليه إمكانية الاستعلام عن الدعم التمويني الإلكترونية من خلال الموقع المعتمد من الوزارة الذي يمكنكم الدخول عليه من خلال النقاط التالية: