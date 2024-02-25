هل يوجد زيادة في تموين مارس؟ .. وزارة التموين توضح نصيب الفرد بعد زيادة شهر رمضان 2024

تم إنتشار بعض الأخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في تموين شهر مارس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ويتساءل العديد من الناس عن حقيقة ذلك الأمر ويأملون أن يحدث بالفعل بسبب غلاء الأسعار وحاجتهم إلى التحضير لشهر رمضان المبارك تابعوا معي هذا المقال للاطلاع على حقيقة ما يتم تداوله من زيادة تمويل شهر مارس لعام 2024.

هل يوجد زيادة في تموين مارس؟

تم التأكيد من قبل مصادر موثوقة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد نشر الشائعات التي تخص زيادة تموين شهر مارس تم التأكيد أنه لا يصح مما يتم تداوله من أقاويل حول زيادة السلع التموينية وأن الفرد المستحق للدعم التمويني يمكنه صرف 50 جنيه شهريا زجاج الزيت 800 مللي و 1 كيلو من السكر الأبيض حتى الفرض الرابع المدون على البطاقة ومن بداية الفرد الخامس لا يمكنه صرف الا 25 جنيه فقط من السلع التموينية الشهرية ويتم صرف لكل افراد البطاقة خمس أرغفة من العيش يوميا.

الفئات المستحقة للدعم التموين

تم تحديد بعض الفئات التي تستحق صرف السلع التموينية شهريا المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية ويمكنكم من خلال النقاط التالية الإطلاع على الفئات التي يمكنها صرف دعم تمويني شهري: