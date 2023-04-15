أخبار مصر

هنا الزيادة الجديدة .. مرتبات أبريل 2023 للمعلمين بالزيادة الجديدة

البديلمنذ 12 دقيقة
0

يسأل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية ، اليوم الجمعة ، عبر محرك البحث الأكثر شهرة في العالم ، جوجل ، عن رواتب المعلمين في أبريل 2023 ، فهم يحاولون معرفة التاريخ والجدول الزمني. وافق الرئيس عبد الفتاح على توزيع ومبلغ الزيادة الجديدة قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

كجزء من ذلك ، قام د. كشفت وزارة المالية برئاسة محمد مييد عن جميع الأسئلة التي تدور في أذهان جميع المعلمين في العصر الحالي والتي سنكشف عنها في التقرير التالي:

مرتبات أبريل 2023

من 13 إلى 30 أبريل ، بما في ذلك زيادة حوافز الأداء 300 جنيه استرليني للمعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

جدول الزيادة الجديد للمعلمين

الدرجة السادسة وما يعادلها: 3500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة وتقديرها: 5 آلاف جنيه شهرياً.

الخريجون العاملون بالولاية: 6 آلاف جنيه شهريًا.

حملة الدكتوراه العاملين بالولاية: 7 آلاف جنيه شهريا.

البديلمنذ 12 دقيقة
0

مقالات ذات صلة

عاجل ..جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد الزيادة

منذ 11 دقيقة

رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر أبريل 2023 بالزيادة

منذ ساعتين

استعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة لشهر أبريل 2023 بالرقم القومي عبر موقع tk.moss.gov.eg

منذ ساعتين

قبل ماتسافر شوف مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

منذ ساعتين

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى