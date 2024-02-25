نزلها دلوقتي.. تردد قناة كربلاء الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تعد قناة كربلاء من أكثر القنوات الفضائية التي تقوم بإذعة البرامج الهادفة ما بين الأخبار والرياضة والثقافة وغيره من المحتوى المميز التي تقوم القناة بنقله، فضلاً عن أن القناة برز البحث عنها في الفترة الأخيرة، وهي تقوم بإذاعة المحتوى بجودة عالية وإشارة قوية، ويمكن متابعتها على مدار الساعة دون ملل، ولذا سنوضح لكم تردد القناة الجديدة على العرب سات، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة كربلاء الجديد 2024

يمكن وبكل سهولة إمكانية استقبال تردد قناة كربلاء الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها الأتي:-

القمر الصناعي لقناة كربلاء هو العرب سات.

بينما استقطاب القناة يكون رأسي.

تردد قناة كربلاء يكون 12604.

معدل الترميز الخاص بقناة كربلاء فهو 27500.

خطوات استقبال قناة كربلاء الجديد 2024 العرب سات

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها من أجل استقبال قناة كربلاء الجديد، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم التحكم بالريمود الخاص بجهاز الرسيفر.

ومن ثم يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.

بعد ذلك يتم القيام بإدخال التردد الجديد الخاص بالقناة.

تحديد معدل الترميز بعدها.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم استقبال قناة كربلاء على جهازك التلفاز.

وتقدم قناة كربلاء العديد من البرامج المميزة التي من بينها “ضيوف الحسين، معالم كربلائية، خلف الأبواب، مزارات، أحسن الحديث، أصدقاء الولاء”، وغيرها من البرامج الأخرى التي تقوم القناة بإذاعتها.