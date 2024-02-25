جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “هنـــا” 2024 .. أبحث عن اسمك في منصة مظلتي

إلى كل المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية المقدمة من وزارة العمل العراقية يمكنكم الآن الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجدد لجميع الوجبات من خلال موقع إلكتروني تم اعتماده من قبل وزارة العمل العراقية تابعوا معي هذا المقال للدخول مباشرة على الموقع ومعرفة الخطوات التي يجب اتباعها داخل الموقع للاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية تابعوا معي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق انه يمكن لجميع المواطنين العراقيين والاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الكترونيا فقط باستخدام الهاتف ولكن من خلال الموقع المعتمد من خلال الوزارة التي يمكنكم الدخول عليهم من خلال النقاط التالية: