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جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية “هنـــا” 2024 .. أبحث عن اسمك في منصة مظلتي
إلى كل المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية المقدمة من وزارة العمل العراقية يمكنكم الآن الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجدد لجميع الوجبات من خلال موقع إلكتروني تم اعتماده من قبل وزارة العمل العراقية تابعوا معي هذا المقال للدخول مباشرة على الموقع ومعرفة الخطوات التي يجب اتباعها داخل الموقع للاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية تابعوا معي.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق انه يمكن لجميع المواطنين العراقيين والاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الكترونيا فقط باستخدام الهاتف ولكن من خلال الموقع المعتمد من خلال الوزارة التي يمكنكم الدخول عليهم من خلال النقاط التالية:
- يجب عليك اولا الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال النقر على هذا الرابط.
- ويمكنكم الاستعلام من خلال المنصة المعتمدة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي عن طريق النقر على هذا الرابط.
- بعد الدخول على احد الروابط ستظهر امامك الصفحة الرئيسية قم بتسجيل الرمز المرئي في الخانة الظاهرة امامك بشكل صحيح.
- انقر على ايقونة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق.
- الخطوة التالية قم بكتابة رقم هويتك الوطنية في الخانة المخصصة لها.
- قم بكتابة اسمك رباعيا في الخانة الأخرى و تأكد من ادخال معلوماتك بشكل صحيح
- وفي الخطوة الأخيرة انقر على ايقونة الاستعلام الظاهرة أمامك .
- انتظر لحظات وسوف تظهر لك قائمة بأسماء الأشخاص الذين تم قبولهم للحصول على الرعاية الاجتماعية.