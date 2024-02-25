الكلام على ايه؟!! حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان 2024 لهذه الصفوف الدراسية .. أعرف الحقيقة

تتردد الكثير من الاخبار في الايام الاخيرة القليلة الماضية عن تأجيل الدراسة في رمضان 2024 حيث من المعروف ان الدراسة للترم الثاني بدأت يوم 10 من فبراير الجاري وسوف يأتي شهر رمضان المبارك خلال الدراسة ويبدأ يوم 11 من شهر مارس المقبل ويتساءل العديد من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سواء المدارس او الجامعات عن حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان 2024 وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة فتابعوا معنا .

حقيقة تأجيل الدراسة في رمضان 2024

في الايام القليلة الماضية مع ومع اقتراب شهر رمضان المبارك ترددت اخبار عن تأجيل الدراسة في رمضان 2024 ، واكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ووزارة التعليم العالي ان موضوع تأجيل الدراسة في رمضان مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة ، وانه سيتم استكمال الدراسة خلال شهر رمضان المبارك ، وانه لا يجب الانسياق وراء هذه الشائعات ، وانه عند وجود اي اخبار عن تأجيل الدراسة سوف يتم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي .

موعد امتحانات نهاية العام 2024

تستمر الدراسة للترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2023-2024 لمدة تصل الى ثلاثة اشهر حيث بدأت الدراسة يوم 10 من شهر فبراير الجاري وستنتهي في بداية شهر مايو المقبل على ان تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 25 من شهر مايو المقبل 2024 و1 من شهر يونيو ستبدأ امتحانات الدبلوم ، ويوم 15 من يونيو ستبدأ امتحانات الشهادة الثانوية .