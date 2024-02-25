رجع أيام زمان وثبت تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات وتابع المغامرات طول اليوم

عمليات البحث قائمة في الوقت الحالي عن تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات، حيث واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تستهدف الصغار هي قناة توم وجيري، حيث تقدم برامج بلا انقطاع وعلى مدار 24 ساعة لكرتون توم وجيري، وبتقرير اليوم سنرفق لكم جميع إحداثيات القناة وكيفية لقط التردد.

تردد قناة توم وجيري 2024

قناة توم وجيري هي قناة من قنوات الأطفال التي تقوم بعرض فيلم كرتوني عن توم وجيري، حيث مغامرات على مدار الساعة دون انقطاع بين القط والفار، ويرغب الصغار والكبار في متابعة المغامرات بين توم وجيري، وكل هذا يمكن متابعته ومشاهدته على قناة توم وجيري بالمجان تمامًا، وذلك بدلًا من استهلاك الباقة على اليوتيوب أو غير ذلك، وتوجد القناة على الحامل نايل سات وفقًا للإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11355.

الاستقطاب العمودي.

المعدل الترميزي: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبال تردد قناة توم وجيري 2024

باتباع خطوات سهلة للغاية يمكن التقاط قناة توم وجيري ومتابعة المغامرات على مدار 24 ساعة دون انقطاع، وذلك من خلال اتباع ما يلي: