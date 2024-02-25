نجاح كبير في الاقتصاد المصري “نتيجة لـ استثمار مشروع رأس الحكمة 2024” .. أعرف التفاصيل

استثمار مشروع رأس الحكمة 2024 توقعت مصر عقدًا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، ووقعت الصفقة في إطار قوانين الاستثمار المصرية، وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة تُعد “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد ووفقًا للاتفاق ستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع هو شراكة وليس بيع أصول.

استثمار مشروع رأس الحكمة 2024

أعلن رئيس الوزراء المصري عن اتفاقية لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن هذا المشروع يعتبر “شراكة وليس بيع أصول”، وأوضح أن مصر ستحصل على نسبة 35% من أرباح المشروع.

وقد توقع مدبولي أن يسهم المشروع في تحقيق الاستقرار النقدي للبلاد وتقليل التضخم، كما سيسهم في القضاء على السوق الموازية للدولار، وأشار إلى أن الاستثمارات ستنقسم إلى دفعتين، الأولى تصل إلى 15 مليار دولار، والثانية إلى 20 مليار دولار.

وأكد أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم “رأس الحكمة”، وستكون شركة مساهمة مصرية، وستتولى تطوير المشروع. وأضاف أن المشروع يتضمن أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية، بالإضافة إلى مناطق خدمية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات.

وأوضح أن مساحة المشروع تتجاوز 170 مليون متر مربع، وستشمل إقامة مدينة مباني سكنية ومنتجعات ومنطقة حرة تكنولوجية، بالإضافة إلى مرفأ دولي لليخوت والسفن السياحية، كما تم الاتفاق على إقامة مطار دولي جنوب المدينة.

وختم مدبولي بأن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تنمية مصر 2052، ومن المتوقع أن يساهم في خلق ملايين فرص العمل وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية.