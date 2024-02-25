تردد قناة بين سبورت الرياضية 1 و2 على جميع الأقمار الصناعية “خطوات التنزيل بكل سهولة”

بعد ان يعرف متابعين المباريات الرياضية موعد المباراة يقومون بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة بي ان سبورت الرياضية لأنها تقوم بنقل جميع المباريات مباشرة من خلال شاشتها مجانا وبجودة عالية لذلك هي الأشهر من بين القنوات الأخرى في عرض المباريات الرياضية حيث انه يمكنكم الاطلاع على تردد قناة بين سبورت الرياضية واحد وقنوات بين سبورت الرياضية 2 على القمر الصناعي نايل سات عن طريق متابعة هذا المقال.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

قامت إدارة قناة بي ان سبورت الرياضيه بالإعلان عن التردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وعن بيانات القناة التي يمكنكم من خلالها استقبال القنوات على الرسيفر الخاص بكم فقط باستخدام ريموت التحكم عن بعد اكتب البيانات الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: بين سبورت الرياضية.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

جودة القناة: HD.

تردد قناة بين سبورت 1

يمكنكم الحصول على تردد قناة بي ان سبورت 1 وتنزيلها على الرسيفر ومشاهدة جميع المباريات الحصرية بجودة hd مباشرة ومجانا 100% للحصول على التردد الجديد لقناة بي ان سبورت الرياضية فقط قم بمتابعة النقاط التالية: