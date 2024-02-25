خطوات ضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك “هنـــا” .. متاحة على جميع الأقمار الصناعية

من أهم وأشهر القنوات في العالم التي تقوم بعرض الأفلام والبرامج الوثائقية عن جميع الحيوانات التي نعرفها والتي لا نعرفها هي قناة ناشونال جيوغرافيك حيث قدرت على تحقيق شهرة واسعة جدا في العالم بسبب المحتوى المتميز الذي تقدمه القناة على مدار الساعة و بالرغم من أن القناة تم تأسيسها منذ سنوات طويلة إلى إنها تقوم بتجديد ترددها باستمرار حرصها على الحفاظ على الجمهور الكبير الذي يتابع القناة وقامت قناة ناشونال جيوغرافيك بالإعلان مؤخرا عن ترددها الجديد الذي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال متابعة هذا المقال.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك

أعلنت ادارة قناة ناشيونال جيوغرافيك عن التردد الجديد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات بعد أن قامت بتحسين جودة الصوت والصورة لتقديم أفضل ما لديها للمشاهدين حول العالم حيث يمكنكم تنزيله بسهولة والحصول على بياناته من خلال النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد القناة: 11226.

معدل الترميز:30000 .

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024

تقوم قناة ناشونال جيوغرافيك بتجديد محتواها باستمرار حيث انها تجدد من البرامج التي يتم عرضها عبر شاشتها ويمكنكم الاطلاع على البرامج المقدمة من خلال شاشة قناة ناشونال جيوغرافيك لعام 2024 من خلال النقاط التالية: