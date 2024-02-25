استقبل حالًا “تردد قناة وناسة الجديد للأطفال” متاح على جميع الأقمار الصناعية بأعلى جودة

قناة وناسة التي اشتهرت في وقت قصير جدا وأصبحت أشهر القنوات الكرتونية التي تقوم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بسبب شخصية لولو المرحة التي تقدم من خلال شاشتها وقدرت على الحصول على الملايين من المشاهدات ويحرص الآباء والأمهات باستمرار على وجود القناة على الرسيفر الخاص بهم بسبب انها تجذب انتباه الأطفال بشكل كبير وتجعلهم يتعلمون العديد من العادات الجيدة ويمكنكم من خلال هذا المقال تنزيل التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات تابعوا معي.

تردد قناة وناسة

لمشاهده قناه وناسة بجودة أعلى مما سبق ومشاهدة شخصية لولو عن طريق تقديمها للعديد من الاغاني الكرتونية والأناشيد المفيدة للأطفال على مدار الساعة على القمر الصناعي نايل سات قم بادخال تردد القناة الموضح في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة وناسة.

تردد القناة: 27500

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة والعرب سات

يمكن لمتابعي قناة وناسة إستقبال ترددها الجديد على القمر الصناعي عرب سات فاقد باستخدام ريموت التحكم ادخل بيانات القناه الموضحة في النقاط التالية على الرسيفر وانقر على أيقونة تثبيت وسوف يتم تثبيت القناة ويمكنك مشاهدتها على مدار الساعة مجانا بجودة عالية: