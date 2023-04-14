من غير ماكينة.. طريقة عمل البيتي فور في دقائق بمكونات رخيصة وطعم خرافي

طريقة عمل البيتي فور، مع اقتراب حلوى عيد الفطر يتزايد البحث من قبل السيدات عن طريقة عمل البيتي فور الذي يعد أحد الحلويات اللذيذة المرتبطة بتلك المناسبة السارة، حيث جائت أسعار البيتي فور في كافة المحلات مرتفعة جدا ولا تناسب الكثيرين، لذا سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل البيتي فور في البيت بكيس الحلواني وبدون استخدام ماكينة، بطعم خرافي ومكونات متوفرة في منزلك.

مكونات عمل البيتي فور

ولتحضير البيتي فور لابد من أن يتوافر لديكي:

2 كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة اللينة.

2 حبة كبيرة من البيض.

نصف كوب سكر ناعم بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مربى للتزيين والحشو.

طريقة عمل البيتي فور

سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

الآن قومي بنخل الدقيق.

في وعاء عميق اضربي الزبدة والسكر على سرعة متوسطة باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق إلى أن يصبح الخليط كريمي وهش القوام.

قومي بإضافة بيضة إلى الخليط السابق وشغلي على سرعة متوسطة إلى أن تختفي البيضة.