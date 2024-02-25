بمناسبة رمضان “قبول أكثر من 500 مواطن” شوف اسمك من ضمن جدول الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

يوجد العديد من المواطنين المصريين يحصلون على معاشات تكافل وكرامة وهذا برنامج اعدته الحكومة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة والمواطنين محدودي الدخل ويوجد هذا البرنامج منذ ما يقارب الاربعة اعوام ، وقد اعدته الدولة لرفع وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وفي الفترات الاخيرة يبحث عدد من المواطنين عن ما اذا تم قبولهم في معاشات تكافل وكرامة ام لا ويبحث كل منهم عن جدول الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 وفي السطور القادمة سنوضح لكم كيفية معرفة جدول الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 .

جدول الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

يمكنكم معرفة جدول الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024عن طريق الاستعلام عن الاسماء ويبحث الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد وهذا ما سنوضحه لكم بالخطوات فيما يلي :