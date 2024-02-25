بطولة سهر الصايغ “مسلسل اسود باهت في رمضان 2024” .. تريند رمضان القادم

أكد المنتج عمرو عبد الخالق أن مسلسل “أسود باهت” يمثل عملا دراميا متكاملا يحترم عقلية المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي يتميز المسلسل بتصويره في إطار مشوق يمتد عبر 15 حلقة مقسمة إلى ثلاث حكايات حيث تتألف كل حكاية من خمس حلقات.

مسلسل اسود باهت في رمضان 2024

يعد هذا المسلسل استثمارا جديدا في مجال الدراما التلفزيونية ومن المقرر أن يشكل جزءا من ماراثون الدراما الرمضاني المقبل لعام 2024 حيث يتطلع المنتج إلى أن يلقى العمل استحسانا واسعا من قبل الجمهور أشار المنتج عمرو عبد الخالق إلى استمرار فريق عمل الحكاية الأولى من مسلسل “أسود باهت” في تصوير مشاهدهم في أحد الاستوديوهات البارزة بقرية أبو صير بالجيزة كما أوضح أن الحكاية الأولى تمثل تجربته الأولى مع الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور “شغف” وهي فتاة تورطت في جريمة قتل لشخص غريب عنها وسط تحديات تكشف عنها أحداث المسلسل ويتساءل المشاهدون خلال تطورات الحكاية هل ستتمكن “شغف” من كشف هوية القاتل المجهول وراء الجريمة خاصة بعدما تتعرض علاقاتها العاطفية لاختبار قاسي يكشف الأقنعة عن وجوه المقربين منها.

ابطال مسلسل اسود باهت

يضم نخبة من النجوم البارعين مثل سهر الصايغ ومحمد مهران وحسن عيد ومحمد غنيم وعبير فاروق وضياء عبد الخالق وتحت إشراف مدير التصوير ضياء جاويش تأليف السيناريست أحمد صبحي وإخراج المبدع ممدوح زكي وفي تصريحاته أعرب عبد الخالق عن سعادته بتجديد التعاون مع المخرج ممدوح زكي.