تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 “أخر وجبة بالعراق” .. اسمك هتلاقية

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن ظهور كافة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ويستفيد الكثير من المواطنين في العراق من الرعاية الاجتماعية بشكل مستمر من سنوات عديدة ، وتعمل الحكومة العراقية على توفير الدعم للمواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ظهرت منذ قليل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ويستطيع جميع المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية إلكترونيًا ، كما يمكن تحميل جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية من هنا. ثم قم باختيار “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية وكود التحقق بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر جميع اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية. يمكنك تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن طريق الضغط على “تنزيل”.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 وهي كالتالي :