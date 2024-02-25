“تهانينا للجميع” استعلم الآن عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

الكثير من المواطنين في المتقدمين في الرعاية الاجتماعية يبحثن بشكل كبير عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة من الرعاية، والتي أتاحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأسر التي تحتاج للدعم والمساعدة في كافة محافظات العراق، وكشفت الوزارة أن الأسماء متاحة في كشوفات pdf عبر منصة مظلتي الإلكترونية، ومع ازدياد البحث عنها نتابع معكم الآن من خلال موقعنا كافة التفاصيل الخاصة بخصوص هذا الشأن.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يترقب الجميع من المواطنين يترقبون موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وهذا تحديداً بعد تأخر صرفها بشكل ملحوظ مما جعل المواطنين يظنون أنه توقف صرف الرعاية مما أثير الجدل والقلق بين المواطنين، ولكن وزارة العمل أكدت لهم صرف الوجبة في الفترة المقبلة وتحديداً قبل شهر رمضان المبارك، وهذا حتى تتمكن الأسر شراء كل مستلزمات الشهر الكريم.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي

يود الكثير من المواطنين في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنه يتم الاستعلام عنها بشكل الكتروني وهذا من خلال الخطوات التالية:

التوجه المباشر إلى منصة مظلتي عبر شبكة الانترنت.

الضغط على قائمة أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على أيقونة تنزيل كشوفات أسماء المشمولين بصيغة PDF.

يتم البحث في تلك الملفات عن الاسم بكل سهولة.

كما يمكن تقديم اعتراض من خلال منصة مظلتي أيضاً.

أهم شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تتمثل في التالي: