بالزيادة الجديدة.. وزارة المالية تعلن عن سلم رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 وطريقة الاستعلام عن الراتب

في الوقت الحالي، يشعر الكثيرون من المواطنين العراقيين بحماس لمعرفة التعديلات الأخيرة في سلم رواتب المتقاعدين بالعراق، أعلنت وزارة المالية في البلاد عن تنفيذ زيادة بمقدار 100,000 دينار عراقي للأفراد الذين يستوفون الشروط المحددة، تم تنفيذ هذه الزيادة وصرفها للذين يتقاضون رواتب بقيمة مليون دينار عراقي أو أقل.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

وزارة المالية أعلنت عن تعديل أخير في سلم رواتب المتقاعدين بالعراق، حيث تم تنفيذ هذا التعديل وصرف الزيادة في شهر فبراير لجميع المتقاعدين الذين يستوفون الشروط المحددة، تم صرف مبلغ زيادة قدره 100 ألف دينار عراقي للأفراد الذين كانت رواتبهم قبل الزيادة تساوي أو تقل عن مليون دينار عراقي، هدف هذا التعديل هو تحسين ظروف المعيشة في دولة العراق.

يجدر بالذكر أن هذه الزيادة لا تشمل الأفراد الذين كانت رواتبهم تفوق مليون دينار عراقين بناءً على هذا التعديل، أصبحت رواتب الأفراد الذين كانت رواتبهم 400 ألف دينار عراقي تكون راتبهم الحالي 500 ألف دينار عراقي، وكذلك الحال لمن كانت رواتبهم 600 ألف دينار عراقي حيث أصبحت رواتبهم 700 ألف دينار عراقي، يتم صرف هذه الزيادة بشكل دائم بناءً على موافقة من وزارة المالية في دولة العراق.

طريقة الاستعلام عن الراتب التقاعدي

في الآونة الأخيرة، يبدي العديد من المتقاعدين العراقيين اهتمامًا كبيرًا في معرفة كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد بعد تنفيذ الزيادة الأخيرة التي تم صرفها في شهر فبراير لعام 2024، لذا، سنوضح لكم اليوم الطريقة الكاملة للاطلاع على رواتب التقاعد لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية كما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة المالية.

اختر خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد في دولة العراق من قائمة الخدمات المتاحة.

قم بتعبئة الطلب وتسجيل جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك اسم المستفيد ورقم الهوية العراقية وأية معلومات أخرى ضرورية للتحقق.

اضغط على إيقونة الاستعلام، وستظهر لك جميع تفاصيل الراتب بما في ذلك الزيادة التي تمت عن طريق وزارة المالية العراقية.

يُمكن أيضًا القيام بذلك شهريًا، حيث يمكنك التحقق من تفاصيل سلم رواتب المتقاعدين بالعراق بشكل دوري باستخدام هذه الطريقة في جميع أنحاء دولة العراق.