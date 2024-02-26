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خطوات شحن أكواد وخطوات شحن الجواهر فرى فاير Free Fair الجديدة 2024 الموقع الرسمي باستخدام الid مضمونة 100%
شحن أكواد فري فاير
تعتبر لعبة فرى فاير من أهم الالعاب القتالية التي يبحث عنها الكثير من اللاعبين لشعبيتها وسهولة لعبها وهى لعبة تضم حوالى 50 لاعبا من جميع أنحاء العالم، لذلك يحتاج اللاعبين الى اكواد فرى فاير رغبة منهم للتفاخر أمام بعضهم البعض وأيضا للحصول على الملابس والأسلحة والذخيرة بشكل منتظم.
أسهل موقع شحن جواهر فري فاير ID
لكى يتمكن اللاعبين من شحن جواهر فري فاير لابد من الدخول على الموقع الرسمي للعبة وإتباع الخطوات التالية:
- أولا: الدخول على الموقع الرسمي للعبة.
- ثانيا: يتم تسجيل الدخول عن طريق البيانات الخاصة باللاعب.
- ثالثا: لابد من إختيار الجواهر التي تريدها.
- رابعا: النقر على الدفع عن طريق ID الخاص باللاعب.
- خامسا: عند إتمام عملية الدفع يتم الحصول على الجواهر مباشرة.
ما هي أكواد جواهر فرى فاير
هي أكواد مكونة من 12 أو 16 رقم وحرف ويمكن استخدامها في الحصول على المكافآت المجانية في اللعبة ونوضح في السطور التالية تلك الاكواد:
- kJ1 75GR 19 سكن جلد التنين.
- KPHU7KHDRLKW صندوق سلاح أكاديمية المتمردين.
- P4TXG29EXSJ صندوق سلاح سيد العقول.
- FBSH-ARE1-0RBU مكافآت عشوائية.
- AK FFIC-RF85-4M بندقية عشوائي.
- F2PS ABG1 OABG شرط البوتات.
- Y3PS BVA1 KJHY جلد التنين.
- SLPS UJGM PIMR استرجاع حساب.
- AZGB 8U81 10ML جواهر مجانية.
- VAVS 2KLP HYTG الفاير باس.
- YSPS 1HR6 HRAM رقصة العرش.
- SD19 RKJ1 75GR MP40 الصفراء.
- VAVS 2KLP HYTG الفاير باس.
- F2PS ABG1 OABG شرط البوتات.
- KJ1 75GR 19 سكن جلد التنين.
- YSPS 1HR6 HRAM رقصة العرش.
- Y3PS BVA1 KJHY جلد التنين.
- SLPS UJGM PIMR استرجاع حساب.