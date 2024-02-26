الوجبة السابعه 7.. حمل الان pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الدعم والرعاية للأسر الفقيرة والمطلقات، وأيضًا الأرامل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في جميع محافظات العراق، ومن ثم يتساءل العديد من المواطنين عن موعد الإعلان الرسمي عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية، كما يرغب الكثير من الأشخاص المتقدمين في الحصول على الدعم وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن صرف الوجبة الأخيرة سيتم خلال الأيام القادمة، وذلك بعد الإنتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع عدة شروط للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ومن هذه الشروط ما يلي:

لا بد من أن يكون المتقدم مقيمًا داخل دولة العراق.

كما يشترط أن يكون حاملًا للجنسية العراقية.

ومن ثم يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

لا بد أن يكون من الفئات التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

كما يشترط ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي دعم آخر.

وكذلك لا يكون له ممتلكات باهظة الثمن.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق المرئي في المكان الخاص به.

وبعد ذلك قم باختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم قم باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

وكذلك إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة وبطريقة صحيحة.

ثم اضغط على زر الإستعلام.

وبعد ذلك سيتم عرض جميع الكشوف.

أسباب رفض الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يوجد بعض الأسباب لرفض طلب الدعم، ومن هذه الأسباب ما يلي: