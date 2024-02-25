“هتدفع باكو 1000 جنيه”.. تعرف على رسوم جواز السفر 2024 بعد موافقة البرلمان المصرى + طريقة استخراجه.. محدش هيقدر يزوره تاني!!

بعد إعلان موافقة مجلس النواب على رفع رسوم استخراج جواز السفر في العام 2024، يثير هذا القرار اهتمام الكثيرين الذين ينوون السفر أو الاستفادة من الخدمات الخارجية و يأتي هذا القرار في إطار المشروع الذي قدمته الحكومة بهدف تعديل قانون جوازات السفر الذي صدر بالقانون رقم 97 لعام 1959 وقد وافق البرلمان على رفع رسوم جواز السفر نظرًا للتغيرات في سعر الصرف والتحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للدولة وينتظر أن تكون الرسوم الجديدة متوافقة مع التغيرات الاقتصادية والمالية الحالية، وقد تشهد زيادة ملحوظة في المقارنة مع الرسوم السابقة.

ما هى رسوم جواز السفر 2024؟

تم تحديد شكل جواز السفر بعد موافقة من وزير الخارجية وصدور قرار من وزير الداخلية بالإضافة إلى تحديد مواصفاته ومدة صلاحيته وتم تحديد حد أقصى للرسوم التي يمكن أن تفرض، والتي لا يجب أن تزيد عن 1000 جنيه، وهذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي قد تقرها قوانين أخرى وتطبيق الرسوم ودخولها حيز التنفيذ يتطلب تصديق رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، لتبدأ بعدها تنفيذ زيادة رسوم جواز السفر وتكون قيمة استخراج رسوم جواز السفر الأساسية لعام 2024 تبلغ الآن 1000 جنيه، بعد أن كانت من قبل 250 جنيهًا، وهذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي قد تفرضها قوانين أخرى.

خطوات استخراج جواز سفر 2024

للاستفادة من استخراج جواز سفر مستعجل، يتعين على الفرد اتباع الخطوات التالية بدقة: