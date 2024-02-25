شركة طيران الرياض تعلن عن حاجتها لعدد كبير من الموظفين.. إليكم الشواغر والتخصصات المطلوبة

أعلنت شركة طيران الرياض عن فتح عدة فرص عمل لحملة الدبلوم والبكالوريوس وما فوق، حيث أنشئت هذه الشركة بواسطة صندوق الاستثمارات العامة بهدف المساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، وذلك من خلال تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية وفقاً لأهداف رؤية المملكة السعودية 2030، كما تهدف الشركة إلى تقديم تجربة سفر استثنائية وممتازة للمسافرين، سيتم في الأسطر التالية تقديم لمحة حول شركة طيران الرياض وحول الشواغر والتخصصات الوظيفية المطلوبة، وإليكم التفاصيل.

لمحة عن الجهة الطالبة للتوظيف.. “شركة الطيران السعودية”

شركة الطيران السعودية تأسست في 12 مارس 2023، وتستعد لبدء عملياتها في الربع الثاني من عام 2025، حيث ستبدأ بقبول طلبياتها لطائرات “787 دريملاينر”، تتخذ الشركة الرياض مركزاً رئيسياً لعملياتها ونقطة انطلاق رحلاتها، وتفتخر الشركة بامتلاكها أسطولاً متطوراً من الطائرات، وتلتزم بأفضل ممارسات الاستدامة والسلامة المعتمدة عالمياً في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز تجربة السفر لدى الركاب.

التخصصات الأكاديمية المطلوبة لوظائف شركة طيران الرياض

تعلن شركة طيران الرياض عن فتح باب التوظيف لمجموعة متنوعة من التخصصات لسد عدد من الوظائف الشاغرة، وينبغي على الراغبين في التقديم على هذه الوظائف زيارة الموقع الرسمي للشركة للحصول على مزيد من المعلومات وتقديم الطلبات، وتتضمن التخصصات المطلوبة مجالات متنوعة، منها:

مجال الطيران وهندسة الطيران.

مجال الهندسة الميكانيكية.

مجال المالية والإدارة، بما في ذلك المالية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والتطوير التنظيمي.

مجال الضيافة بمختلف تخصصاته.

مجال علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

مجال التسويق والاتصالات والمبيعات

مجال الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية.

الوظائف المتاحة للعمل في شركة طيران الرياض

إليكم قائمة المسميات الوظيفية المتاحة للعمل في شركة طيران الرياض، وهي الموضحة في النقاط التالية.