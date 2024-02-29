“الزيادة الجديدة هتوصل امتى” موعد نزول المعاش شامل الزيادة المقررة 15% في معاشات شهر مارس

موعد صرف المعاشات بالزيادة، يتصدر عنوان موعد صرف المعاشات بالزيادة محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة مع اقتراب شهر مارس يتساءل العديد عن موعد صرف المعاشات في مارس بالزيادة الجديدة وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر مارس القادم.

موعد صرف المعاشات بالزيادة

يعتبر موعد صرف المعاشات بالزيادة من أكثر الأمور التي يتداولها المواطنين فيما بينهم في الآونة الأخيرة، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات في شهر مارس من العام الحالي حيث من المقرر أن يبدأ صرف المعاشات في الأول من مارس يوم الجمعة ويستمر لمدة ست أيام، وسيتم صرف المعاشات لأول مرة بالزيادة الجديدة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقدر ب 15% لأصحاب المعاشات بتكلفة تصل إلى حوالي 74 مليار جنيه، وفي المقابل سيتم أيضا زيادة معاشات تكافل وكرامة بقيمة 15% بتكلفة إجمالية 5.5 مليار جنيه وبذلك ستصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وسيتم العمل على تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في السنة المالية 2024-2025.

جدول صرف معاشات مارس 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن جدول صرف معاشات 2024، وهو كالتالي:

الشريحة الأولى: سيتم صرف معاشاتهم في اليوم الأول والثاني من شهر مارس وهي الشريحة التي تتقاضى أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية: سيتم صرف معاشاتهم في اليوم الثالث والرابع من شهر مارس وهي الشريحة التي تتقاضى أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: سيتم صرف معاشاتهم في اليوم الخامس والسادس من شهر مارس وهي الشريحة التي تتقاضى أكثر من 3000 جنيه.

ويمكن صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد المصري أو من خلال البنوك أو من خلال ماكينات الصرف الآلي atm، كما يمكن صرف المعاشات من خلال أي محفظة إلكترونية أو منافذ شركة فوري.