“الكل مستني الزيادة 50%” موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور 2024

موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة، أصبح عنوان موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة من أكثر العناوين المتصدرة على محركات البحث في جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع اقتراب شهر مارس يتساءل الموظفون عن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة وذلك بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة، ويعتبر من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم في الآونة الأخيرة حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه وعملت الحكومة المصرية أيضا على زيادة أجور العاملين في الدولة ومختلف الهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنيه و1200 جنيه بناء على الدرجة الوظيفية للموظف، ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالزيادات الجديدة يوم الخميس الموافق 21 مارس من العام الحالي وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي.

مرتبات شهر مارس القادم بالزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة، ويتساءل المواطنون عن الزيادات الجديدة في المرتب، وهي كالتالي: