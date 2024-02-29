“الكل مستني الزيادة 50%” موعد صرف مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور 2024
موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة، أصبح عنوان موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة من أكثر العناوين المتصدرة على محركات البحث في جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع اقتراب شهر مارس يتساءل الموظفون عن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة وذلك بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة، ويعتبر من أكثر المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم في الآونة الأخيرة حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه وعملت الحكومة المصرية أيضا على زيادة أجور العاملين في الدولة ومختلف الهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنيه و1200 جنيه بناء على الدرجة الوظيفية للموظف، ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات بالزيادات الجديدة يوم الخميس الموافق 21 مارس من العام الحالي وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي.
مرتبات شهر مارس القادم بالزيادة الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة الجديدة، ويتساءل المواطنون عن الزيادات الجديدة في المرتب، وهي كالتالي:
- مرتبات الدرجة الوظيفية وما يعادلها هي 12200 جنيه.
- مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها هي 10200 جنيه.
- مرتبات درجة المدير العام وما يعادلها هي 9200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها هي 8200 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثانية وما يعادلها هي 8000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة وما يعادلها هي 7500 جنيه.
- مرتبات الدرجة الرابعة وما يعادلها هي 7000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الخامسة وما يعادلها هي 6500 جنيه.
- مرتبات الدرجة السادسة وما يعادلها هي 6000 جنيه.