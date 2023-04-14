جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي الرسمي بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة الماضية قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لكلا الشعبتين العلمية والأدبية، حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى، واليوم نقدم لكم جدول امتحان الثانوية العامة الدور الاول، التي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

والآن مع جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية لكل المدارس على مستوى الجمهورية:

مادة التربية الوطنية والتربية الدينية، ذلك في يوم الإثنين 12 يونيو 2023.

مادة الاحصاء والاقتصاد، ذلك في يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

مادة اللغة العربية، ذلك في يوم الأحد 18 يونيو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الثانية، ذلك في يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

مادة الجغرافيا، ذلك في يوم الأحد 25 يونيو 2023.

مادة التاريخ، ذلك في يوم الأحد 2 يوليو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الأولى، ذلك في يوم الخميس 6 يوليو 2023.

مادة علم النفس والاجتماع، ذلك في يوم الأحد 9 يوليو 2023.

مادة الفلسفة والمنطق، ذلك في يوم الخميس 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية

أما جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية فهو على النحو التالي: