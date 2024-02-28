الان تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 متابعة المؤسس عثمان الحلقة الجديدة على تردد قناة Atv التركية

الان تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 على تردد قناة Atv التركية، حيث شهد تاريخ المسلمين في العالم العربي العديد من النازعات والخروج خاصة عندما كانت الدول العربية تقع تحت سيطرة شعوب وقيادات أخرى من غير المسلمين، وينقل لنا مسلسل المؤسس عثمان هذه الحقبة العصيبة التي سيطر فيها التتار على الدول العربية خلال الحكم البيزنطي الذي شهد سنوات أخيرة من الضعف والتفكك، وتبدأ القوة من الأب أرطغرل الذي وحد حوله قبائل تركيا ولم شملهم، ونجح في تأسيس الدول العثمانية التي حكمت لسنوات طويلة.

تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، حيث بدأ دور الإبن عثمان بعد وفاة والده على نفس النهج حيث عمل على دعم دولته بكل قوة، ومحاربة الأعداء الداخليين قبل اعظاء الخارجين الذي كانوا يبثون الفتنة في روح الجنود، ويعد مسلسل المؤسس عثمان في وقتنا الحالي بريق أمل لكل العرب وتشجيع لهم على الاتحاد ضد العدو الغاشم، وتلبية لرغبة جميع مشاهدين المؤسس عثمان أعلنت القناة التركية الشهيرة ATV، عن بث الحلقة القادمة في الموعد الثابت أسبوعيا يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير في موعدها الأساسي، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150

أصبحت قناة ATV التركية من أشهر الفضائيات في السنوات الأخيرة، لأن أنظار كل المتابعين تترقبها بحرص حيث الشغف والشوق لمتابعة أحداث الحلقات الأسبوعية لمسلسل قيامة عثمان،

ويتم ضبط القناة على الريسيفر بكل بساطة كما يلي.