“تابع حلقة 14” مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 14 عرض الحلقة الجديدة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

يعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 14 عمل درامي هائل لشخصية تاريخية عظيمة، كان لها تأثير كبير على حياة العرب والمسلمين في كل دول الشرق الأوسط والوطن العربي، حيث أصبح أيقونة محفورة في عقول الكبار والصغار يرون فيه، الشجاعة والقوة والمثابرة على تحقيق الحلم العربي الذي طال انتظارها بعد سنوات من التشتت والتفكك، لذلك يشعر المشاهدين أثناء المشاهدة بالنصر والأمل الذي يأتي بعد سنوات صعبة عاشها كل المسلمين في ذلك الوقت.

متابعة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 14

قد تم تجسيد شخصية صلاح الدين الايوبي في كثير من الأعمال السينمائية والدرامية سابقا، ولكن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 14 يعرض حياة البطل المغوار بكل تفاصيلها الصغيرة، حيث تسرد الأحداث بدقة على مدى أطول وأوسع كما يحكي كل الحروب التي واجهها المسلمون بقيادة البطل، ومع اقتراب موعد الحلقة التالية يبحث جمهور فاتح القدس عن القنوات الناقلة للمسلسل، حيث العرض الأول لصلاح الدين الأيوبي يكون على الشاشة التركية TRT1 التي تعرض الحلقة 14 غدا الاثنين، الذي يوافق السادس والعشرين من فبراير الجاري، في المواعيد التالية.

الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة.

الساعة 9:30 بتوقيت تونس والمغرب.

الساعة 11:30 بتوقيت السعودية وسوريا والعراق.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 14

لم يقتصر جمهور مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 14 على الجمهور التركي فقط باعتبار أن العمل تركي الأصل والمنشأ واللغة، بل امتد الجمهور ليغطي كل الدول العربية لذلك تهتم الفضائيات العربية أيضا بنقل حلقات الناصر صلاح الدين، ومن أهم تلك الشاشات الفجر الجزائرية التي تبث على التردد التالي.