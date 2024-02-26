“سوق البتلو والضاني بقا غالي”.. هذه أسعار اللحوم البلدى و البتلو + الكندوز اليوم في مصر.. جهزي شنطتك يا ست الكل!!

شهدت أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية ارتفاعًا غير مسبوق في الأسواق، مما أثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر وتكاليف المعيشة ومع ذلك لاحظ العديد من المستهلكين أن الأسعار في الأسواق والمنافذ الحكومية شهدت حالة من الاستقرار اليوم وتوقع الخبراء أن تتراجع الأسعار خلال الفترة القادمة، مما يخفف من الضغط المالي على المواطنين وتشير التوقعات إلى أن مصر تستورد حوالي 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، ومع تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع صفقة مشروع رأس الحكمة ، من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترة قصيرة، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار يصل إلى 100 جنيه في غضون أسبوعين فقط وتراوحت أسعار اللحوم في أماكن بيع الجزارة بين 350 و450 جنيه للكيلوغرام، حيث سجلت الأسعار الآتية:

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 و400 جنيه.

ويكون سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 400 و450 جنيه.

سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 300 و330 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480.

و سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

سبب ارتفاع اسعار اللحوم

و يعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى عدة عوامل بما في ذلك زيادة الطلب على اللحوم وتأثير الظروف الجوية على عمليات الإنتاج، إضافة إلى التكاليف الإضافية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتوزيع و يتوقع البعض أن تظل الأسعار مرتفعة في الفترة القادمة لكن من المتوقع أيضًا أن يتم تحسين الإمدادات وتخفيض الأسعار تدريجيًا بمرور الوقت.