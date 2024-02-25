“رابط مباشر” منصة مظلتي spa.gov.iq للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة كشوفات PDF

الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية بالعراق يترقبون على أحر من الجمر موعد صرفها والإعلان عن أسماء المشمولين، حيث تعتبر وجبات الرعاية الاجتماعية من أكثر طرق المساعدة والدعم للأسر المحتاجة للدعم، وحالياً تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير كشوفات PDF تحمل أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة حتى يتمكن المواطنين من الاطمئنان على استحقاقهم على الوجبة، وخلال هذا التقرير نطلعكم عن الرابط الإلكتروني الخاصة بمنصة مظلتي للاستعلام عن المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

تعتبر وجبات الرعاية الاجتماعية من أكثر المساعدات التي ينتظرها الأسر الفقيرة والمحتاجة، حيث أطلقتها الحكومة العراقية لتكون دعم مادي يساهم في تحسين أوضاع المعيشية وتوفير كل مستلزماتهم الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويستفيد من تلك الرعاية الأرامل، والمطلقات، والأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

منصة مظلتي للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

قام عدد كبير من المواطنين بالتسجيل للحصول على الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي ومازال التسجيل متاح حالياً أمام الجميع، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بكل سهولة من أي مكان بالعراق، ويتم الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: