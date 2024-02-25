احلى مغامرات توم وجيري.. تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات الجديد تابع جميع الحلقات بدون انقطاع

اضبط تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات حيث أن أطفالنا الصغار في السنوات الأولى من عمرهم يحتاجون إلى عناية واهتمام خاص بهم، ويجب أن تحرص جميع الأسر دائما على الاستقرار والدعم النفسي للطفل، ولا شك أن الطفولة السعيدة تساهم في بناء شخصية سوية في المستقبل، ومن أفضل وأسهل الطرق التي تجعل أطفالنا سعداء الضحك والمرح، والذي نستطيع توفيره لهم بعد ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 على التليفزيون لدينا.

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات

اضبط تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية حيث أنها تعد وسيلة الفكاهة والمرح والضحك الذي لا ينقطع، وخاصة الأطفال الصغار الذين يسعدون كثير بالمغامرات و المواقف الكوميدية التي يفعلها كل من القط والفأر في الآخر، وقد نالت قناة توم وجيري على شهرة كبيرة لأن المحتوى الذي تقدمه لطيف ومحبب من قبل كل الفئات، حيث يتشارك كل الأخوة في المنزل لحظات السعادة أمام كرتون توم وجيري، وتقدم القناة مجانا على جميع الأقمار بالترددات التالية.

تردد قناة Tom & Jerry على النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد القناة على العرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد

توجد في قناة توم وجيري مميزات عديدة جدا جعلتها من أفضل وأشهر قنوات الكرتون للأطفال في يد من البلدان العربية منها التالي.