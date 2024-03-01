دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب إن شاء الله “دعاء الإفطار اللهم لك صمت”

الدعاء لله مشروع في كل وقت ولكن دعاء الصائم عند الإفطار من أفضل أوقات الدعاء، حيث إنه يجمع بين فضليين الزمان والعبادة، والصيام أحب الأعمال إلى الله حيث أخبرنا رسولنا الكريم في حديث قدسي بذلك فقال ” كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام”، لذا على جميع المسلمين استغلال هذه النعمة فيصومون ويدعون الله بقلب سليم بالخير والبركة لأنفسهم ولأهاليهم ولبلادهم ولسائر المسلمين أجمعين.

دعاء الصائم عند الإفطار

جاء على لسان عمرو بن العاص أنه سمع الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول ” للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد”، ودعاء الصائم عند الإفطار يعد سنة عن رسولنا الكريم، والذي كان إذا أفطر قال ” اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويمكن للمسلم الدعاء بأي شيء تريده في الدنيا والآخرة، ولكن يظل الدعاء الأفضل هو ما جاءت به آيات القرآن الكريم، وكان هذا بمثابة تعليم من الله -عز وجل- لنعرف كيف ندعوه.

مجموعة أدعية للصائمين عند الإفطار

لأن دعاء الصائم عند الإفطار لا يرد، إليكم بعض الأدعية التي يمكن دعاء الله بها عند الإفطار في رمضان:

اللهم لك صمت وعلي رزقك أفطرت.

اللهم أهدني في هذا الشهر الكريم إلى صالح الأعمال، وأقض فيه حاجتي، وتقبل دعائي يا كريم.

اللهم اهدني في هذا الشهر وسددني يارب العالمين.

اللهم اغفر لحينا ميتنا وأنظر لنا بعين الرحمة يارب.

اللهم ارزقنا النعيم المقيم الذي لا يزول.

اللهم أغفر لي خطيئتي وجهلي .

اللهم هب لنا دعوة لا ترد، ورزقًا لا يعد، وبابًا للجنة لا يسد.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

يبحث الكثير عن دعاء الصائم مستجاب لكي يتقربوا من الله ويدعونه بكل ما يتمنون، ويعد دعاء الصائم قبل الإفطار من الأوقات التي يستحب فيها الدعاء، إذ يعتبر هذا الوقت من الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجابًا بإذن الله تعالى، ويمكن للصائم أن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ومن الأدعية المأثورة والمستحبة قول:

“دعاء الإفطار اللهم لك صمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.”

كما يمكن للصائم أن يدعو بدعاء يتضمن الطلب من الله تعالى العفو والعافية، وقضاء الحوائج، وتيسير الأمور، وغفران الذنوب، واستجابة الدعوات، الدعاء ليس مقتصرًا على صيغة محددة، فالمهم هو الإخلاص في الدعاء واليقين بالإجابة، وأن يكون الدعاء شاملاً لكل ما يحتاجه المسلم في دينه ودنياه وآخرته.

اللهم اجعلنا من الذين يدعونك بالأسحار، وتستجيب لهم، ومن الذين يفطرون على رزقك الحلال الطيب، وتقبل منهم صيامهم وقيامهم، واغفر لهم وارحمهم، وأدخلهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين.

ماذا اقول قبل الفطور في رمضان؟

اللهم نجنا من النار بعزتك وقدرتك إنك القادر الذي لا يعجزه شيء.

اللهم اغفر لي ذنبي كله ما أسررت ما أعلنت وما أنت أعلم به مني يارب.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع.

اللهم أهدنا إلى كل عمل يقربنا من الجنة ونيل رضاك يا ربنا.

اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

اللهم تقبل توبتي، وثبت حُجتي، وسدد لساني.

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك.

اللهم إنا نعوذ بك من انقلاب الحال لحال لا يسر.

هل دعاء الصائم قبل الافطار مستجاب؟

نعم، دعاء الصائم قبل الإفطار يعتبر من الأوقات التي يكون فيها الدعاء مستجابًا، حيث يُستحب للصائم أن يدعو في هذا الوقت بما يشاء من الدعاء بالخير للدنيا والآخرة.

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

يُعتبر الوقت ما قبل أذان المغرب في رمضان من الأوقات المستحب فيها الدعاء والتي يكون فيها الدعاء مستجابًا بإذن الله. يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من الأدعية، ومن دعاء الصائم عند الإفطار الذي يمكن الدعاء به في هذا الوقت:

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إني أسألك الهداية والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقني فيه الصحة والعافية، وزد فيه من نعمتك، واقبل صيامي وقيامي، واصرف عني شر ما قضيت، اللهم بلغني ليلة القدر، واجعل ما فيه من القضاء إلى خير وسعادة، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واكتب لنا فيه الخير كله، وأعذنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين.”

ماذا كان يقول رسول الله عندما يفطر؟

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يفطر دعاء الصائم عند الإفطار يقول: “ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”، هذا الدعاء يعبر عن انقضاء يوم الصيام بإتمام واجب الإفطار، ويُظهر الأمل في قبول الصيام وثوابه من الله تعالى.