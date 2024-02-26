“كشوفات pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

يرغب الكثير من المواطنين في العراق معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، إذ أتاحت وزارة العمل العراقية الاستعلام الإلكتروني عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2024، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، كما أتاحت الوزارة طريقة رسمية أخرى للاستعلام عن المشمولين بالوجبة السابعة، حيث يُمكن الاستعلام عنها من خلال منصة مظلتي، وتهدف الحكومة إلى تقديم هذه الإعانة وغيرها من الإعانات والمنح والدعم لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في الدولة وخفض الضغوط المادية عليهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق قد أنهت رفع كشوفات الأسماء الجديدة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، وهو برنامج دعم مهم في العراق يهدف إلى مساعدة الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود والمعوزين، وتركز هذه المساعدات على الأسر والأفراد الذين يواجهون ضائقة مالية بسبب الظروف الصعبة للحياة، وفي هذا المقال، حيث تنظر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إصدار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وذلك بعد مراجعة الأوراق والتحقق من استحقاق الأشخاص للوجبة.

الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

افتح منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية.

ثم اختر خدمة الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة.

بعد ذلك حدد المحافظة التي تسكن فيها من قائمة محافظات العراق.

وأدخل بيانات مسجل الطلب.

ثم انقر على ايقونة استعلام.

وسيظهر لك ملف PDF يحتوي على كشوفات الأسماء، فانقر على فتح الملف لمشاهدتها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

إذا كنت ترغب في الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، فعليك أن تستوفي بعض الشروط التي حددتها الوزارة، وهي كالآتي:

يجب أن تكون عراقي الجنسية.

كما ينبغي أن تكون مقيما في العراق بشكل دائم.

ويجب أن تقدم جميع الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية العراقية.

يلزم أن تكون أسرتك مؤلفة من أربعة أفراد فقط.

عدم امتلاكك لوظيفة حكومية ذات اجر مرتفع

عدم حيازتك على سجلات تجارية.

ينبغي ألا يقل عمرك 16 ولا يزيد عن 60 عاما.

يُفترض أنك لم تستفد من معاشات التأمينات الاجتماعية.

موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تنتظر كشوفات الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية قرارا وبيانا رسميا من وزير العمل السيد الدكتور أحمد الأسدي، وتستمر فترة الفحص لمدة طبيعية بسبب زيادة عدد المتقدمين على الدفعة والذين تجاوزوا 150 مواطنا، وسيتم الإعلان عن شمول 70 ألف أسرة عراقية بالنتائج، وأعلنت هيئة الحماية الاجتماعية عن خبر سار جدا بأن الصرف والإعلان عن الأسماء المشمولين سيكون خلال الأيام القادمة القليلة وقبل بداية شهر رمضان في مارس 2024.